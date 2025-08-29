Ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στις League Phase των Europa και Conference League

Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν η χθεσινή (28/8), καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Europa και του Conference League, παίρνοντας αυτό που ήθελαν στους αγώνες-ρεβάνς των play off και περιμένοντας πλέον την κλήρωση της Παρασκευής.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 0-0 από την Τουρκία απέναντι στη Σαμσουσπόρ, σε ένα παιχνίδι όπου έχασε τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Η ομάδα του «τριφυλλιού» ήταν καλύτερη, κράτησε το αποτέλεσμα και με «προίκα» τη νίκη 2-1 του ΟΑΚΑ πήρε δίκαια την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των τελευταίων ετών. Στην κατάμεστη Τούμπα συνέτριψε με 5-0 τη Ριέκα, ανατρέποντας την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Κροατία. Με αυτή την εμφατική νίκη, ο «δικέφαλος του βορρά» σφράγισε το εισιτήριο για το Europa League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, έδειξε χαρακτήρα απέναντι στην Άντερλεχτ. Με γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα επικράτησε 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο, προκρίθηκε με συνολικό σκορ 3-1. Έτσι, η «Ένωση» θα βρίσκεται και εκείνη στη League Phase του Conference League.

