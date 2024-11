Ισπανία: Νεκρός πρώην ποδοσφαιριστής της Βαλένθια από τις καταστροφικές πλημμύρες

Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 158 ανθρώπων, με τις Αρχές να φοβούνται ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Βαλένθια, Χοσέ Καστιγιέχο, 28 ετών, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε πολλές ομάδες στην πατρίδα του, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ομάδων της La Liga.

Σε ανακοίνωσή της, η Βαλένθια εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του Καστιγιέχο, αναφέροντας: «Λυπόμαστε για τον θάνατο του Χοσέ Καστιγιέχο, θύματος των καταστροφών από την “Ντάνα”. Ήταν μέλος της Ακαδημίας του συλλόγου μέχρι την εφηβεία του και είχε παίξει σε πολλές ομάδες της Κοινότητας της Βαλένθια».

@valenciacf_en mourn the passing of José Castillejo, casualty of the flash floodings

José Castillejo came up through the @Academia_VCF youth system up to U18 level and played for others teams in the region.

R.I.P. pic.twitter.com/El8OZRKbUC

— Valencia CF (@valenciacf_en) October 31, 2024