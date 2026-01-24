Γιούλια Πουτίντσεβα: Επικρίνει το «ασεβές» κοινό του Australian Open – Το twerk προς τις κερκίδες

Η ενθουσιασμένη τενίστρια Γιούλια Πουτίντσεβα επέκρινε το «ασεβές» κοινό του Australian Open μετά τη νίκη της επί της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ και στη συνέχεια έκανε twerking στο γήπεδο.

Η Πουτίντσεβα, 31 ετών, δεν είχε προκριθεί ποτέ πέρα ​​από τον τρίτο γύρο στο Μέλμπουρν Παρκ και δεν είχε το θορυβώδες πλήθος με το μέρος της την Παρασκευή.

Αφού κέρδισε σε τρία σετ, η σταρ του Καζακστάν έβαλε το χέρι της στο αυτί της πριν κάνει twerk προς τις κερκίδες.

Ένιωθε επίσης ότι η πλειοψηφία των οπαδών, πολλοί από τους οποίους ήταν φιλοτουρκικοί, δεν διέπονταν από την εθιμοτυπία του τένις.



«Το πλήθος είναι πάντα υπέρ κάποιου και έχει κάποιον να επευφημήσει, και αυτό είναι το σπουδαίο με το άθλημα… αλλά σήμερα (υπήρξαν) πολλές ασεβείς στιγμές. Υπήρχαν πολλά ουρλιαχτά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σερβίς μου, και ουρλιαχτά πολύ δυνατά, ελπίζοντας να κάνω λάθος» περιέγραψε.

«Ήμουν έτοιμη να τα δεχτώ όλα. Ήμουν έτοιμη να πολεμήσω μέχρι να πεθάνω εκεί. Τι μπορώ να κάνω; Κάποιοι άνθρωποι έχουν παιδεία στο τένις, και δυστυχώς, κάποιοι όχι» σημείωσε σε δηλώσεις της.

Η τενίστρια Λιζ Σμάιλι θεώρησε ότι το twerking της Πουτίντσεβα ήταν «περιττό» – αλλά αυτό ακολούθησε τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε η σταρ του Καζακστάν από αρκετούς Τούρκους οπαδούς.

Η Πουτίντσεβα ένιωσε επίσης ότι η δύσκολη νίκη της έδειξε την ψυχική της συγκέντρωση.

«[Το κλειδί για τη νίκη] ήταν να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου, επειδή συνέβαιναν πάρα πολλά πράγματα», ανέφερε.