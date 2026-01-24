Παναγιώτα Βλαντή: «Το σκέφτηκα γιατί μοιραία πέφτεις στη σύγκριση με την Ελένη Ράντου»

Σύνοψη από το

  • Η Παναγιώτα Βλαντή και η Λένα Ουζουνίδου μίλησαν στο After Dark για τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» και την πρόκληση της σύγκρισης με την ομώνυμη σειρά.
  • Η Λένα Ουζουνίδου δήλωσε πως ήταν «φαν κι είχα δει αρκετά επεισόδια της σειράς», ενώ η συμμετοχή της στην ταινία προέκυψε μετά από ματαιωμένη αρχική ιδέα για θεατρική παράσταση.
  • Η Παναγιώτα Βλαντή ανέφερε πως «το σκέφτηκε πάρα πολύ» πριν πει το ναι, καθώς ο φόβος της σύγκρισης με την «σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς», και ειδικά με την Ελένη Ράντου, ήταν μεγάλος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Παναγιώτα Βλαντή
Φωτογραφία: Instagram/panagiotavlanti_official

Η Παναγιώτα Βλαντή και η Λένα Ουζουνίδου βρέθηκαν καλεσμένες του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark στο Open.

Μίλησαν για τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» και για το αν ένιωσαν τη συμμετοχή τους ως πρόκληση λόγω της σειράς που έχει προηγηθεί στο παρελθόν.

«Ήμουν φαν κι είχα δει αρκετά επεισόδια της σειράς. Μετά είχα δουλέψει με την Ελένη Καστάνη και της έλεγα να μου λέει για τις περιπέτειες. Πέρασαν τα χρόνια και μου είπε ο Αλέξανδρος Ρήγας αν θα με ενδιέφερε γιατί θα γινόταν θεατρική παράσταση, η οποία ματαιώθηκε και μετά από χρόνια με κάλεσαν για την ταινία», δήλωσε αρχικά η Λένα Ουζουνίδου.

«Εμένα με πήραν γιατί θα γινόταν σειρά, αλλά ναυάγησε κι έγινε η ταινία. Δεν είπα αμέσως το ναι γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ο φόβος ήταν ότι είναι σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ κι ειδικά για τον ρόλο της Ελένης Ράντου, που τη θεωρώ κολοσσό. Πέφτεις μοιραία στη σύγκριση, άσχετα αν εμείς κάνουμε μια άλλη ταινία, άλλη αφήγηση και στο σήμερα», ανέφερε η Παναγιώτα Βλαντή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με … 20 τούρτες σε μια δύσκολη στιγμή της – Δείτε το βίντεο με την άγνωστη ιστορία

Την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της ε...
21:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πάρις Χίλτον: Η εξομολόγησή της για την διαρροή του sex tape – «Ήταν κακοποίηση, δεν υπήρχαν τότε νόμοι να με προστατεύσουν»

Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape που σημάδεψε την προσωπική και δημόσια ζωή της, η Π...
16:59 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη σάτιρα, ε...
16:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

Διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση του revenge pornτης Ιωάννας Τούνη, η οπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι