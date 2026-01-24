Παναγιώτα Βλαντή: «Το σκέφτηκα γιατί μοιραία πέφτεις στη σύγκριση με την Ελένη Ράντου»

Η Παναγιώτα Βλαντή και η Λένα Ουζουνίδου βρέθηκαν καλεσμένες του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark στο Open.

Μίλησαν για τους πρωταγωνιστικούς τους ρόλους στην ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» και για το αν ένιωσαν τη συμμετοχή τους ως πρόκληση λόγω της σειράς που έχει προηγηθεί στο παρελθόν.

«Ήμουν φαν κι είχα δει αρκετά επεισόδια της σειράς. Μετά είχα δουλέψει με την Ελένη Καστάνη και της έλεγα να μου λέει για τις περιπέτειες. Πέρασαν τα χρόνια και μου είπε ο Αλέξανδρος Ρήγας αν θα με ενδιέφερε γιατί θα γινόταν θεατρική παράσταση, η οποία ματαιώθηκε και μετά από χρόνια με κάλεσαν για την ταινία», δήλωσε αρχικά η Λένα Ουζουνίδου.

«Εμένα με πήραν γιατί θα γινόταν σειρά, αλλά ναυάγησε κι έγινε η ταινία. Δεν είπα αμέσως το ναι γιατί ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ο φόβος ήταν ότι είναι σπουδαία σειρά με ηθοποιούς κολοσσούς που τους έχει αγαπήσει ο κόσμος. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ κι ειδικά για τον ρόλο της Ελένης Ράντου, που τη θεωρώ κολοσσό. Πέφτεις μοιραία στη σύγκριση, άσχετα αν εμείς κάνουμε μια άλλη ταινία, άλλη αφήγηση και στο σήμερα», ανέφερε η Παναγιώτα Βλαντή.