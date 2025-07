Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε ατομική προπόνηση λίγο πριν την πρώτη συγκέντρωση ενόψει του EuroBasket 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε τα… αθλητικά του και ξεκίνησε προπονήσεις, προκειμένου να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στο Eurobasket 2025, όπου θα ενισχύσει την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.

Μπορεί η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» να ξεκινά επίσημα στις 28 Ιουλίου, όμως ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν μπορεί να περιμένει. Έχει σηκώσει μανίκια και προπονείται σε ατομικό επίπεδο, θέλοντας να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Το πρώτο ραντεβού της Εθνικής είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση, ενόψει της συμμετοχής της στο Eurobasket 2025 που θα διεξαχθεί σε Κύπρο και Λετονία.

No days off for Giannis this summer ​💪​🇬🇷 pic.twitter.com/zFg44hFKfL

— BasketNews (@BasketNews_com) July 25, 2025