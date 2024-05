Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια πριν τον τελικό του Κυπέλλου – Βίντεο

Πολύ σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στη Γαλλία ανάμεσα σε οπαδούς της Λιόν και της Παρί Σεν Ζερμέν, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι τρομακτικές εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, σχετικά με τις συγκρούσεις οπαδών σε αυτοκινητόδρομο της Λιλ, πριν τον αποψινό τελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Λιόν και Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας, οι οπαδοί της Λιόν έριξαν πέτρες στα λεωφορεία εκείνων της Παρί Σεν Ζερμέν και οι Παριζιάνοι απάντησαν με εκτόξευση φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα δύο πούλμαν να τυλιχτούν στις φλόγες.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO – Affrontements en cours au niveau du péage d'Arras entre supporters parisiens et lyonnais. (témoins) pic.twitter.com/LaGczLhe6f

25.05.2024🇫🇷Lyon – PSG, Lyon attacked a PSG bus, there was a fight and Lyon ran https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/1Fl6fufALz

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 25, 2024