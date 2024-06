Formula 1: Θριάμβευσε και στη Βαρκελώνη ο Μαξ Φερστάπεν – Βίντεο

Την τρίτη διαδοχική νίκη του στην πίστα της Βαρκελώνης πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull επικράτησε και φέτος (συνολικά για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο ισπανικό γκραν πρι) και έφτασε τις επτά νίκες, στους δέκα αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία, στο δρόμο για τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο του.

Ο Φερστάπεν κατάφερε να προσπεράσει στην εκκίνηση τη McLaren του Λάντο Νόρις, που είχε κάνει τον ταχύτερο γύρο στα επίσημα δοκιμαστικά και είχε την pole position, αλλά βρέθηκε πίσω από τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ, που «πετάχτηκε» από την τέταρτη θέση και βγήκε μπροστά. Ο Βρετανός κράτησε την πρωτοπορία μόλις για τρεις γύρους, καθώς ο παγκόσμιος πρωταθλητής πέρασε στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε και από κει και πέρα οδήγησε την κούρσα. Ο Νόρις ήταν πολύ γρήγορος (έκανε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα) και πίεσε στους τελευταίους γύρους, αλλά ο Ολλανδός δεν έκανε λάθη και πανηγύρισε την 61η νίκη της καριέρας του. Στη μάχη των δύο Mercedes, ο Λιούις Χάμιλτον αναδείχθηκε νικητής και κατέκτησε την τρίτη θέση, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο.

IT'S MAX VERSTAPPEN IN BARCELONA!! 🏆👏

Pushed to the wire, but the World Champ brings home a third consecutive win in Spain 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7d9WMwjgDm

— Formula 1 (@F1) June 23, 2024