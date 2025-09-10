Φινλανδία – Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025

Φινλανδία, Γεωργία, EuroBasket 2025

Η Φινλανδία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο EuroBasket 2025, καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά. Με όπλο την ενέργεια και τη φρεσκάδα της, επικράτησε με 93-79 της Γεωργίας και πλέον περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία – Σλοβενία.

Το παιχνίδι είχε ξεκάθαρο χαρακτήρα από την αρχή. Οι Φινλανδοί ξεκίνησαν με εξαιρετικά ποσοστά έξω από τα 6,75, μετρώντας 6/10 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και τρέχοντας σερί 10-0 που τους έφερε μπροστά με 22-13. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς με «βροχή» από τρίποντα στη δεύτερη περίοδο και σπουδαία ομαδική δουλειά, εκτόξευσαν τη διαφορά στους 20 πόντους (57-37) στο τέλος του πρώτου μέρους. Το στατιστικό τους φύλλο στο ημίχρονο ήταν αδιανόητο: 10/15 τρίποντα, 18 ασίστ και μόλις ένα λάθος.

Η Γεωργία, με ηγέτη τον Τορνικέ Σενγκέλια, προσπάθησε να αντιδράσει. Με ένα σερί 0-7 μείωσε στους 13 πόντους (62-49) και έδειξε διάθεση να γυρίσει το παιχνίδι. Στην τέταρτη περίοδο, οι Μαμουκελασβίλι και Μπιτάτζε έριξαν τη διαφορά στους έξι (73-67), όμως οι Φινλανδοί απάντησαν με ψυχραιμία. Με επτά σερί πόντους πήραν ξανά διαφορά ασφαλείας (81-67), ενώ ο Βάλτονεν, όπως και απέναντι στη Σερβία, βγήκε μπροστά με δύο συνεχόμενα τρίποντα για το 87-74.

Η αποβολή των Σενγκέλια και Μπιτάτζε στο φινάλε έσβησε κάθε ελπίδα για τη Γεωργία, με τη Φινλανδία να φτάνει δίκαια στη μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα. Ο Λάουρι Μάρκανεν και η παρέα του βρίσκονται πλέον στη ζώνη των μεταλλίων και ετοιμάζονται για τη μεγάλη μάχη της Παρασκευής στον ημιτελικό.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

