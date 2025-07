Εβάν Φουρνιέ: Προπονήθηκε στο Μόναχο και ευχαρίστησε την Μπάγερν για την φιλοξενία

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στο Μόναχο, όπου είχε την ευκαιρία να προπονηθεί στις εγκαταστάσεις της Μπάγερν. Ο Γάλλος γκαρντ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον γερμανικό σύλλογο για τη φιλοξενία, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία και μήνυμα στα social media, με το οποίο εξέφρασε την εκτίμησή του για την υποδοχή που του έγινε.

Λίγη ώρα αργότερα, με ανάρτησή του στο Twitter, μοιράστηκε ένα προσωπικό του βίωμα από το παρελθόν, σημειώνοντας: «Πριν από δέκα χρόνια, ο σπουδαίος Τζέι Ερνάντεζ μου είπε κάτι που μου έμεινε βαθιά: πάντα υπάρχει μια ευκαιρία να δουλέψεις, αρκεί να την ψάξεις. Χωρίς δικαιολογίες!».

Την ίδια ώρα, ο πρώην NBAer βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να συζητούν την επέκταση της συνεργασίας τους, γεγονός που δείχνει πως η σχέση του με την ομάδα του Πειραιά παραμένει ζωντανή και δυνατή.

Thank you for the hospitality @FCBayern pic.twitter.com/qdsE6w9anT

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 24, 2025