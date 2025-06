Εβάν Φουρνιέ: Ώρα για… Μύκονο για τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού – Η ανάρτηση στο X

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα, κάνοντας περιοδεία στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Επόμενος σταθμός του είναι η Μύκονος, μετά τις επισκέψεις του στη Ζάκυνθο και την Κέα.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες μετά το φινάλε των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, επέλεξε να χαλαρώσει ανακαλύπτοντας τις ομορφιές των ελληνικών νησιών, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα πιο γνωστά καλοκαιρινά θέρετρα της χώρας.

Μάλιστα, ο ίδιος απευθύνθηκε στους ακολούθους του στην αγαπημένη του πλατφόρμα, το X, ζητώντας προτάσεις και ιδέες για τα καλύτερα σημεία και τις δραστηριότητες που αξίζει να δοκιμάσει στη Μύκονο. Οι απαντήσεις των χρηστών δεν άργησαν να έρθουν, γεμίζοντας τη λίστα του με επιλογές διασκέδασης και χαλάρωσης.

Ok my friends its time…Mykonos highlights???😈

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 17, 2025