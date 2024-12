Euroleague: Ξεκίνησε η ψηφοφορία για τους 25 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της

Στο πλαίσιο της 25ης επετείου της, η EuroLeague δίνει την ευκαιρία στο φίλαθλο κοινό να ψηφίσει την All-25 EuroLeague Team.

Η EuroLeague έχει κάνει μία προεπιλογή 100 θρύλων της διοργάνωσης, από τους οποίους ο κόσμος καλείται να ψηφίσει 25, για τον σχηματισμό της κορυφαίας ομάδας.

Οι ψήφοι των φιλάθλων θα μετρήσουν κατά 10% στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς το υπόλοιπο 90% θα σχηματιστεί από Season MVP’s και μέλη των καλύτερων ομάδων των δεκαετιών 2000-2010 και 2010-2020 (40%), από προπονητές που έχουν κατακτήσει τη διοργάνωση (40%), αλλά και από δημοσιογράφους (10%).

Οι φίλαθλοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

As the EuroLeague continues the 25th anniversary celebrations, fans have the exciting opportunity to honor the greatest players in league history.

