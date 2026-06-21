Euroleague για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Εκεί που έχτισε μία δυναστεία»

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Σε μια τεράστια κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έγραψε Ιστορία με τους «πράσινους», κατακτώντας 5 τίτλους Euroleague και αμέτρητους τίτλους στην Ελλάδα. Τώρα επιστρέφει για την δεύτερη του θητεία, στοχεύοντας και πάλι στην κορυφή, με την Euroleague να τον καλωσορίζει στην ομάδα που άφησε τον δικό στίγμα.

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ» γράφει η Euroleague σε ανάρτησή της. «Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπου δημιούργησε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια» προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση: