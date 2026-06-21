Euroleague για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Εκεί που έχτισε μία δυναστεία»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είχε γράψει Ιστορία με τους «πράσινους» κατακτώντας πολλούς τίτλους.

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Αθλητισμός

Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Παναθηναϊκός, Euroleague
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια τεράστια κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
  • Ο Σέρβος τεχνικός έγραψε Ιστορία με τους «πράσινους», κατακτώντας 5 τίτλους Euroleague και αμέτρητους τίτλους στην Ελλάδα.
  • Η Euroleague καλωσόρισε τον Ομπράντοβιτς, σημειώνοντας: «Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπου δημιούργησε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια».

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Σε μια τεράστια κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έγραψε Ιστορία με τους «πράσινους», κατακτώντας 5 τίτλους Euroleague και αμέτρητους τίτλους στην Ελλάδα. Τώρα επιστρέφει για την δεύτερη του θητεία, στοχεύοντας και πάλι στην κορυφή, με την Euroleague να τον καλωσορίζει στην ομάδα που άφησε τον δικό στίγμα.

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ» γράφει η Euroleague σε ανάρτησή της. «Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπου δημιούργησε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια» προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση:

 

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