Βανς από Ελβετία: «Ιστορική συνάντηση – Ο πρόεδρος Τραμπ μού ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα στις σχέσεις με το Ιράν»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στην Ελβετία με το Ιράν, με στόχο την οριστικοποίηση πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραμιών στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Τζέι Ντι Βανς, ΗΠΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για την οριστικοποίηση πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «ιστορικές» τις συνομιλίες, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε «να γυρίσουμε μια νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό.
  • Ο Βανς τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες «να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους» με το Ιράν, εφόσον οι ηγέτες του απαρνηθούν τον ρόλο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και εγκαταλείψουν κάθε φιλοδοξία για πυρηνικά όπλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία με το Ιράν για την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση (…) Αυτό που ο πρόεδρος ζήτησε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε την σχέση μας με τον ιρανικό λαό και να τείνουμε το χέρι στους Ιρανούς για να τους πούμε ότι αν οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, αν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση του πυρηνικού όπλου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους με την χώρα αυτή», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς κατά την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες και τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν στο Μπούργκενστοκ των ελβετικών Αλπεων.

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