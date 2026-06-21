Ερντογάν: Έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

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Διεθνή Νέα

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκηδόνας δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε «νέα φάση» με την εντολή του Τούρκου προέδρου στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας.
  • Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε ότι «το νερό μπήκε στο αυλάκι» για το Πατριαρχείο, τονίζοντας την ανάγκη για εργασίες ανακαίνισης και συμφωνία σε νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

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⁠Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μετέδωσε πριν λίγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Τραμπ έφερε το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσινγκτον.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκηδόνας, στενός συνεργάτης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε «νέα φάση» καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο μητροπολίτης Εμμανουήλ δήλωσε: «Για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στο αυλάκι», σηματοδοτώντας την έναρξη της θεσμικής διαδικασίας.

Ο μητροπολίτης Εμμανουήλ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνισης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

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