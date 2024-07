Euro 2024: Η UEFA ερευνά τη χειρονομία του Μπέλιγχαμ – Βίντεο

Η UEFA ερευνά τον Άγγλο μέσο Τζουντ Μπέλινγκχαμ για τη χειρονομία που έκανε μετά την ισοφάριση εναντίον της Σλοβακίας στη χθεσινή αναμέτρηση των «16» του Euro 2024. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανέφερε ότι εξετάζει μια «πιθανή παραβίαση» των «βασικών κανόνων αξιοπρεπούς συμπεριφοράς» από τον Μπέλιγχαμ.

Ο Άγγλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης φίλησε την παλάμη του χεριού του και την κατεύθυνε προς τον καβάλο του, αλλά αρνήθηκε ότι… στόχευε τους Σλοβάκους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

«Μια χειρονομία από ένα εσωτερικό αστείου προς κάποιους στενούς φίλους που ήταν στο παιχνίδι», ανέφερε ο Μπέλιγχαμ στα social media. «Τίποτα άλλο παρά σεβασμός για το πώς έπαιξε η ομάδα της Σλοβακίας απόψε (σ.σ: χθες)».

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024