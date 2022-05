Έντριεν Πέιν: Πέθανε στα 31 του ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην “οικογένεια” του μπάσκετ η είδηση ότι ο Έντριεν Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών. Όπως είναι γνωστό, ο Αμερικανός σέντερ είχε αγωνιστεί πριν από μερικά χρόνια στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Όπως αναφέρει το filathlos.gr, τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, ενώ την επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος της “Detroit Free Press”, Κρις Σολάρι.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του Έντριεν Πέιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέιν είχε δύο θητείες στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (2018, 2019), ενώ αγωνίστηκε -μεταξύ άλλων- σε Βιλερμπάν, Τίμπεργουλβς, Μάτζικ και Χοκς.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH

— Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022