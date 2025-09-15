Εμμανουήλ Καραλής: Η πανηγυρική selfie με τον Ντουπλάντις και τον Μάρσαλ

Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγύρισε μια σπουδαία διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε για 12η φορά φέτος τα 6 μέτρα, σε έναν αγώνα που ο Άρμαντ Ντουπλάντις έγραψε ξανά ιστορία, πετυχαίνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30 μέτρα.

Μετά την απονομή, ο Καραλής μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας στο Instagram μία πανηγυρική selfie μαζί με τον Σουηδό Ντουπλάντις και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ. Και οι τρεις αθλητές κρατούσαν τα μετάλλια τους, απαθανατίζοντας τη στιγμή από έναν αγώνα που θα μείνει στην ιστορία.

Δείτε τη φωτογραφία: