BBC: «Ξεσκέπασε» το αφεντικό κυκλώματος πορνείας στις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι

Enikos Newsroom

διεθνή

BBC: «Ξεσκέπασε» το αφεντικό κυκλώματος πορνείας στις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι

Έναν άνδρα που διευθύνει κύκλωμα πορνείας, το οποίο δραστηριοποιείται στις πιο λαμπερές γειτονιές του Ντουμπάι και εκμεταλλεύεται ευάλωτες γυναίκες, εντόπισε έρευνα του BBC.

Ο Charles Mwesigwa, ο οποίος λέει ότι είναι πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, είπε σε μυστικό ρεπόρτερ του BBC ότι μπορεί να παρέχει γυναίκες για ένα πάρτι σεξ με τιμή εκκίνησης 1.000 δολάρια προσθέτοντας ότι πολλές μπορούν να κάνουν “σχεδόν τα πάντα” που θέλουν οι πελάτες.

Οι φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο Ντουμπάι κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το  hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, παραπέμπει σε αποκαλύψεις γυναικών, μερικές από τις οποίες φέρονται ότι είναι πεινασμένες για χρήμα influencers που χρηματοδοτούν κρυφά τον τρόπο ζωής τους εκπληρώνοντας τα πιο υπερβολικά σεξουαλικά αιτήματα.

Η έρευνα του BBC World Service έδειξε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή. Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα ανέφεραν ότι δεν περίμεναν πως θα έπρεπε να αναλάβουν σεξουαλική εργασία για τον Mwesigwa. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εργαστούν σε χώρους όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του Mwesigwa ζητάει τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με τη “Mia”, της οποίας το όνομα είναι ψεύτικο για λόγους προστασίας της. Η γυναίκα λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυο του Mwesigwa.

Ο ίδιος αρνείται τους ισχυρισμούς. Λέει ότι βοηθάει τις γυναίκες να βρουν στέγη και ότι οι γυναίκες τον ακολουθούν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με το BBC δύο γυναίκες που συνδέονται με τον Mwesigwa έχασαν τη ζωή τους, πέφτοντας από πολυώροφα κτίρια. Αν και ο θάνατός τους κρίθηκε ως αυτοκτονία, οι φίλοι και η οικογένειά τους θεωρούν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε ερευνήσει περαιτέρω.

Ο Mwesigwa δήλωσε ότι τα περιστατικά διερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι και παρέπεμψε εκεί το BBC, αλλά η αστυνομία δεν απάντησε.

Τα port porta πάρτι

Η υπόθεση των porta potty parties ήρθε στο φως όταν η Μαρία Κόβαλτσουκ, ένα 20χρονο μοντέλο από την Ουκρανία, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε έναν απομονωμένο δρόμο στο Ντουμπάι, μετά από οκτώ ημέρες αναζήτησης.

Η νεαρή γυναίκα είχε χαθεί από τις 9 Μαρτίου, όταν είχε ενημερώσει φίλους και συγγενείς ότι θα πήγαινε σε πάρτι σε ένα ξενοδοχείο, κατόπιν πρόσκλησης δύο ανδρών που την παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες του χώρου της μόδας.

Η ίδια περιγράφει: «Άρχισαν να πίνουν πολύ και με πείραζαν επειδή δεν έπινα. Στη συνέχεια έγιναν επιθετικοί και μου έλεγαν “μας ανήκεις, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί σου”. Προσπάθησα να το πάρω ως αστείο. Έσπαγαν μπουκάλια και μου πήραν τα πράγματά μου, ακόμα και το διαβατήριό μου».

Όταν οι άνδρες βγήκαν στο μπαλκόνι, η Μαρία κατάφερε να το σκάσει και να κρυφτεί σε ένα εργοτάξιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόσθεσε: «Έτρεξα μακριά και κρύφτηκα σε ένα κτίριο, ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά με βρήκαν και με χτύπησαν», ενώ ανέφερε πως δεν θυμάται πώς τραυματίστηκε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάγατε βραδινό και τώρα θέλετε ένα γλυκό; Ειδικοί εξηγούν τους λόγους που έχουμε λιγούρες και πώς να το καταπολεμήσουμε

Σήψη: Η «σιωπηλή πανδημία» με έναν θάνατο κάθε 2,8 δευτερόλεπτα

Ρεύμα: Σε ποια τιμολόγια αναμένεται να έρθουν αυξήσεις και γιατί

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,25% για τον Γενικό Δείκτη – Στα 166,36 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον ιππόκαμπο στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο να και βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 23 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:56 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Eυρωπαϊκή Επιτροπή για μεταναστευτικό: «Είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη»

Την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με διάφορους παράγοντες απ’ όλες τις πλευρές στη Λιβύη, υπ...
18:14 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Βενετία: Τουρίστες εκδιώχθηκαν από την πόλη επειδή κολύμπησαν στο Μεγάλο Κανάλι – Δείτε το βίντεο

Ένα ζευγάρι τουριστών κολύμπησε σε κανάλι, στην Βενετία και οι αρχές τους απαγόρευσαν να επισκ...
17:32 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και σκότωσε ένα βρέφος 5 μηνών και τραυμάτισε έναν 5χρονο – Αναφορές ότι οδηγός του οχήματος ήταν η μητέρα τους

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, στην Α...
16:30 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ» – Το σημείωμα που έγραψε ο Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, στις ΗΠΑ, o Τάιλερ Ρόμπινσον, πριν από την δολοφονία...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος