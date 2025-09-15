BBC: «Ξεσκέπασε» το αφεντικό κυκλώματος πορνείας στις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι

Έναν άνδρα που διευθύνει κύκλωμα πορνείας, το οποίο δραστηριοποιείται στις πιο λαμπερές γειτονιές του Ντουμπάι και εκμεταλλεύεται ευάλωτες γυναίκες, εντόπισε έρευνα του BBC.

Ο Charles Mwesigwa, ο οποίος λέει ότι είναι πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, είπε σε μυστικό ρεπόρτερ του BBC ότι μπορεί να παρέχει γυναίκες για ένα πάρτι σεξ με τιμή εκκίνησης 1.000 δολάρια προσθέτοντας ότι πολλές μπορούν να κάνουν “σχεδόν τα πάντα” που θέλουν οι πελάτες.

Οι φήμες για άγρια σεξουαλικά πάρτι στο Ντουμπάι κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, παραπέμπει σε αποκαλύψεις γυναικών, μερικές από τις οποίες φέρονται ότι είναι πεινασμένες για χρήμα influencers που χρηματοδοτούν κρυφά τον τρόπο ζωής τους εκπληρώνοντας τα πιο υπερβολικά σεξουαλικά αιτήματα.

Η έρευνα του BBC World Service έδειξε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή. Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα ανέφεραν ότι δεν περίμεναν πως θα έπρεπε να αναλάβουν σεξουαλική εργασία για τον Mwesigwa. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εργαστούν σε χώρους όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του Mwesigwa ζητάει τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με τη “Mia”, της οποίας το όνομα είναι ψεύτικο για λόγους προστασίας της. Η γυναίκα λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυο του Mwesigwa.

Ο ίδιος αρνείται τους ισχυρισμούς. Λέει ότι βοηθάει τις γυναίκες να βρουν στέγη και ότι οι γυναίκες τον ακολουθούν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με το BBC δύο γυναίκες που συνδέονται με τον Mwesigwa έχασαν τη ζωή τους, πέφτοντας από πολυώροφα κτίρια. Αν και ο θάνατός τους κρίθηκε ως αυτοκτονία, οι φίλοι και η οικογένειά τους θεωρούν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε ερευνήσει περαιτέρω.

Ο Mwesigwa δήλωσε ότι τα περιστατικά διερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι και παρέπεμψε εκεί το BBC, αλλά η αστυνομία δεν απάντησε.

Τα port porta πάρτι

Η υπόθεση των porta potty parties ήρθε στο φως όταν η Μαρία Κόβαλτσουκ, ένα 20χρονο μοντέλο από την Ουκρανία, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε έναν απομονωμένο δρόμο στο Ντουμπάι, μετά από οκτώ ημέρες αναζήτησης.

Η νεαρή γυναίκα είχε χαθεί από τις 9 Μαρτίου, όταν είχε ενημερώσει φίλους και συγγενείς ότι θα πήγαινε σε πάρτι σε ένα ξενοδοχείο, κατόπιν πρόσκλησης δύο ανδρών που την παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες του χώρου της μόδας.

Η ίδια περιγράφει: «Άρχισαν να πίνουν πολύ και με πείραζαν επειδή δεν έπινα. Στη συνέχεια έγιναν επιθετικοί και μου έλεγαν “μας ανήκεις, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί σου”. Προσπάθησα να το πάρω ως αστείο. Έσπαγαν μπουκάλια και μου πήραν τα πράγματά μου, ακόμα και το διαβατήριό μου».

Όταν οι άνδρες βγήκαν στο μπαλκόνι, η Μαρία κατάφερε να το σκάσει και να κρυφτεί σε ένα εργοτάξιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόσθεσε: «Έτρεξα μακριά και κρύφτηκα σε ένα κτίριο, ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά με βρήκαν και με χτύπησαν», ενώ ανέφερε πως δεν θυμάται πώς τραυματίστηκε.