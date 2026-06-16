«Έκλεισε» ο Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό – «Στα 5 εκατ. ευρώ το deal» αναφέρει δημοσίευμα στη Γαλλία

Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά φαίνεται να ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.
Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο δημοσιογράφος Μαρκ Μεσενουά, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά, προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 23χρονο αμυντικό μέσο.
Η συγκεκριμένη πηγή αναφέρει ότι το deal «έκλεισε» στα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και πως ο διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».
Étienne Camara va quitter Charleroi pour rejoindre le Panathinaikos. Accord sur un un transfert d’environ 5 millions d’euros. Contrat de 4 ans. #mercato
— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 16, 2026