«Έκλεισε» ο Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό – «Στα 5 εκατ. ευρώ το deal» αναφέρει δημοσίευμα στη Γαλλία

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να ολοκλήρωσε την απόκτηση του 23χρονου αμυντικού μέσου Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουά, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος διεθνής αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».

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Αθλητισμός

Ετιέν Καμαρά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά φαίνεται να ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.
  • Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο δημοσιογράφος Μαρκ Μεσενουά, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά.
  • Το deal «έκλεισε» στα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και ο 23χρονος μέσος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά φαίνεται να ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο δημοσιογράφος Μαρκ Μεσενουά, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά, προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 23χρονο αμυντικό μέσο.

Η συγκεκριμένη πηγή αναφέρει ότι το deal «έκλεισε» στα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και πως ο διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».

 

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