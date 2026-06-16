«Έκλεισε» ο Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό – «Στα 5 εκατ. ευρώ το deal» αναφέρει δημοσίευμα στη Γαλλία

Την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά φαίνεται να ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο δημοσιογράφος Μαρκ Μεσενουά, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Σαρλερουά, προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 23χρονο αμυντικό μέσο.

Η συγκεκριμένη πηγή αναφέρει ότι το deal «έκλεισε» στα 5 εκατομμύρια ευρώ περίπου και πως ο διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».