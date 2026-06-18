Μουντιάλ 2026: Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των ομίλων

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Η 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της Κολομβίας, η οποία επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν. Η ομάδα του Ουζμπεκιστάν συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Το βράδυ της Πέμπτης αρχίζει η 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τα παιχνίδια Τσεχία – Νότια Αφρική και Ελβετία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τα ξημερώματα της Παρασκευής ακολουθούν οι αναμετρήσεις Καναδάς – Κατάρ και Μεξικό – Νότια Κορέα, για τον Α’ και τον Β’ όμιλο.

Το Μουντιάλ 2026 συμπληρώνει μία εβδομάδα σήμερα. Από το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, στο οποίο το Μεξικό επικράτησε με 2-0, έχουν διεξαχθεί περισσότεροι από 22 αγώνες.

Η διοργάνωση διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Η αυλαία του Μουντιάλ 2026 θα πέσει στις 19 Ιουλίου.

Τα αποτελέσματα

Όμιλος Α

Αγώνας Σκορ Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

Όμιλος Β

Αγώνας Σκορ Καναδάς – Βοσνία και Ερζεγοβίνη 1-1 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Όμιλος Γ

Αγώνας Σκορ Βραζιλία – Μαρόκο 1-1 Αϊτή – Σκωτία 0-1

Όμιλος Δ

Αγώνας Σκορ ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

Όμιλος Ε

Αγώνας Σκορ Γερμανία – Κουρασάο 7-1 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

Όμιλος ΣΤ

Αγώνας Σκορ Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2 Σουηδία – Τυνησία 5-1

Όμιλος Ζ

Αγώνας Σκορ Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

Όμιλος Η

Αγώνας Σκορ Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο 0-0 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

Όμιλος Θ

Αγώνας Σκορ Γαλλία – Σενεγάλη 3-1 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

Όμιλος Ι

Αγώνας Σκορ Αργεντινή – Αλγερία 3-0 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

Όμιλος Κ

Αγώνας Σκορ Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

Όμιλος Λ

Αγώνας Σκορ Αγγλία – Κροατία 4-2 Γκάνα – Παναμάς 1-0

Οι βαθμολογίες των Ομίλων