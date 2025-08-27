Δεν προχωρά στην απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ ο Ολυμπιακός για ιατρικούς λόγους

Μπορεί χθες (26/8), ο Ολυμπιακός να υποδέχθηκε τον Αμπντουλί Μανέ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με στόχο να συμφωνήσει με τον 20χρονο Γκαμπονέζο μεσοεπιθετικός της Μίαλμπι, αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Ο Αμντουλί Μανέ υποβλήθηκε στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις πριν την υπογραφή συμβολαίων, αλλά τ’ αποτελέσματα έδειξαν πως αντιμετωπίζει ιατρικό πρόβλημα.

Στην ομάδα του Πειραιά αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του κι ενώ η αρχική απόφαση αφορούσε πολυετές συμβόλαιο με τον ταλαντούχο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ο Μανέ θα επέστρεφε στη Μίαλμπι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος της Σουηδίας και η ενσωμάτωσή του στους «ερυθρόλευκους» θα ήταν προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Όμως, ο Μανέ δεν θα υπογράψει στον Ολυμπιακό και θα επιστρέψει χωρίς συμβόλαιο στους «ερυθρόλευκους» στη Σουηδία.