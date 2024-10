Χρυσή Μπάλα: Τεράστια ανατροπή λίγες ώρες πριν την τελετή – Δεν πάει στο Παρίσι κανείς από την Ρεάλ Μαδρίτης

Απόψε το βράδυ θα ανακοινωθεί στο “Theatre du Chatelet” στο Παρίσι της Γαλλίας ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2024. Ενόψει της τελετής, οι Βινίσιους, Ρόδρι, Μπέλιγχαμ και Εμπαπέ συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου.

Προηγουμένως εικαζόταν ότι ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους, είναι το ακλόνητο φαβορί για να ανακοινωθεί ως ο νικητής της Χρυσής Μπάλας.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, υπήρξε μια τεράστια ανατροπή. Όπως ανέφερε ο Φαμπρίς Χόκινς του “RMC Sport”, ο οποίος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο περίγυρος του Βινίσιους είναι πλέον πεπεισμένος ότι δεν θα ανακηρυχθεί Ballon d’Or. Όλοι στη Μαδρίτη έχουν αυτή την αίσθηση».

Επιπλέον, ο ειδικός στα μεταγραφικά Φαμπρίτσιο Ρομάνο υποστήριξε ότι οι Μαδριλένοι δεν θα παραστούν στην τελετή στο Παρίσι.

Έγραψε: «Ο Βινίσιους Τζούνιορ ΔΕΝ θα ταξιδέψει στο Παρίσι, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζει ότι ΔΕΝ θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα παραστεί στην τελετή. Ούτε ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ούτε ο Βινίσιους, ούτε ο Κάρλο Αντσελότι, ούτε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ».

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024