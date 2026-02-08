Χριστίνα Σιούτη στον Realfm 97,8: «Θέλαμε το κάτι παραπάνω, αλλά πάντα ένα μετάλλιο, έστω και το χάλκινο είναι σημαντικό»

Η 21χρονη αμυντικός της εθνικής ομάδας πόλο των γυναικών, Χριστίνα Σιούτη, μίλησε στον Real FM 97,8 για την κατάκτηση της 3ης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τονίζοντας πως η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα μετά την ήττα από την Ουγγαρία.

Η νεαρή αθλήτρια παραδέχθηκε πως ο μικρός τελικός ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ωστόσο η εθνική ομάδα κατάφερε να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο: «Ο μικρός τελικός είναι πάντα ένα δύσκολο ματς, κάναμε όμως ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως μας στενοχώρησε λίγο, γιατί είδαμε ότι είχαμε ικανότητες και για παραπάνω».

Αναφερόμενη στην ψυχολογική διαχείριση της ήττας στον ημιτελικό, η Σιούτη υπογράμμισε: «Μετά την ήττα από την Ουγγαρία, αμέσως γυρίσαμε σελίδα και επικεντρωθήκαμε στον αγώνα με την Ιταλία, που θα έκρινε ένα μετάλλιο. Πετάξαμε το βάρος της ήττας και τα καταφέραμε». Όπως εξήγησε, οι ημιτελικοί κρίνονται στις λεπτομέρειες και το σημαντικότερο είναι η ομάδα να έχει τη δύναμη να επανέλθει: «Οι ημιτελικοί κρίνονται στις λεπτομέρειες. Μπορεί να μην τα καταφέρεις να περάσεις στον τελικό, έχεις όμως μια δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να βγάλεις ψυχικό σθένος στον μικρό τελικό και εμείς μπορέσαμε».

Η 21χρονη παίκτρια στάθηκε επίσης στη συνοχή και την ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εθνική ομάδα, επισημαίνοντας πως η επιτυχία δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα σταθερότητας και συνέπειας: «Έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλέντο, καλούς προπονητές και το υπόλοιπο staff είναι καταπληκτικό».

Μιλώντας στην εκπομπή Real Sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, η Χριστίνα Σιούτη παραδέχθηκε ότι η αποστολή επέστρεψε από τη Μαδέιρα με «γλυκόπικρη γεύση», καθώς οι αθλήτριες πίστευαν πως μπορούσαν να φτάσουν ψηλότερα: «Φύγαμε από τη Μαδέιρα με γλυκόπικρη γεύση. Το μετάλλιο αυτό ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά όχι γι’ αυτό που πηγαίναμε. Ξέραμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλότερα. Ένα μετάλλιο είναι πάντα μια ανταμοιβή των προσπαθειών σου».

Κλείνοντας, η νεαρή αθλήτρια τόνισε πως η ομάδα ήδη κοιτάζει μπροστά, με τον επόμενο μεγάλο στόχο να είναι η κατάκτηση μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028: «Έχουμε όμως πολύ δουλειά μπροστά μας. Ο μεγάλος στόχος μας είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028».

