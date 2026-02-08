Σαν σήμερα 8 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό
- Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου
Γεγονότα
- 1692: Ένας γιατρός στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης αποφαίνεται ότι τρία κορίτσια έχουν κυριευτεί από το Σατανά. Η διαπίστωση αυτή θα οδηγήσει αργότερα στο Κυνήγι Μαγισσών του Σάλεμ, όπως θα μείνει στην ιστορία.
- 1828: Με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια καθορίζονται οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το γρόσι, το οποίο αποτελεί ακόμη το κύριο νόμισμα συναλλαγών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το διάταγμα, με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να πατάξει την αισχροκέρδεια, μία λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια κι ένα γαλλικό πεντόφραγκο με 13,30 γρόσια.
- 1833: Με διάταγμα της αντιβασιλείας, η δραχμή αντικαθιστά ως νομισματική μονάδα τον Φοίνικα.
- 1912: Ο Εμμανουήλ Αργυρόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση στην Ελλάδα, με αεροπλάνο τύπου «Νιεπόρ» 50 ίππων. Την ίδια μέρα θα πετάξει για δεύτερη φορά, με συνεπιβάτη τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
- 1981: Η τραγωδία της Θύρας 7 του σταδίου «Καραΐσκάκη». Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακού – ΑΕΚ (6-0) οι οπαδοί των ερυθρολεύκων, στην προσπάθειά τους να βγουν έξω από το γήπεδο, βρίσκουν τη Θύρα 7 κλειστή, με αποτέλεσμα να ποδοπατηθούν. Ο απολογισμός: 21 νεκροί και 32 τραυματίες.
- 1989: Η πτήση 1851 της Independent Air συντρίβεται σε βουνό ενώ προσεγγίζει τη Σάντα Μαρία (Αζόρες), σκοτώνοντας και τους 144 επιβαίνοντες.
- 1993: Η General Motors μηνύει το NBC μετά την προβολή της εκπομπής Dateline NBC, η οποία φέρεται να έστησε δύο συγκρούσεις που αποσκοπούσαν στο να αποδείξουν ότι μερικά ημιφορτηγά της GM μπορούν να αρπάξουν εύκολα φωτιά αν χτυπήσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Το NBC διευθετεί την αγωγή την επόμενη μέρα.
- 1995: Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συντρίβεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου, εξαιτίας βλάβης, αλλά ο χειριστής του διασώζεται, περισυλλέγεται από ελληνικό στρατιωτικό ελικόπτερο και μεταφέρεται την Τουρκία. Το τουρκικό αεροσκάφος μετείχε σε σμήνος τεσσάρων F16 που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.
Γεννήσεις
- 1405: Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 29/5/1453)
- 1913: Δανάη Στρατηγοπούλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια, κορυφαία ερμηνεύτρια του Αττίκ, στιχουργός, συνθέτης, συγγραφέας και μεταφράστρια. (Θαν. 18/1/2009)
- 1931: Τζέιμς Ντιν, Αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 30/9/1955)
- 1941: Νικ Νόλτε, Αμερικανός ηθοποιός.
- 1982: Κλέλια Ρένεση, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1983: Τζένη Θεωνά, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1984: Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1991: Άρης Σοϊλέδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1921: Πιοτρ Κροπότκιν, Ρώσος πρίγκιπας, από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αναρχικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1842)
- 1972: Μάρκος Βαμβακάρης, ρεμπέτης. (Γεν. 10/5/1905)
- 1980: Νίκος Ξυλούρης, Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης. (Γεν. 7/7/1936)
- 2002: Γιάννης Παθιακάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 2018: Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης, Έλληνας μοναχός