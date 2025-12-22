Χειρουργείο και ανανέωση για τον Νεϊμάρ

Σύνοψη από το

  • Ο Νεϊμάρ βρέθηκε χθες στο Μπέλο Οριζόντε για να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Σάντος για έξι μήνες.
  • Παρά τον τραυματισμό του, ο Βραζιλιάνος επιθετικός «έσφιξε τα δόντια» και συνέβαλε καταλυτικά στην παραμονή της Σάντος στην Α` κατηγορία, με πέντε γκολ και μια ασίστ.
  • Ο Νεϊμάρ θέλει να παραμείνει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να διεκδικήσει την κλήση του από τον Κάρλο Αντσελότι και να παίξει στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Χειρουργείο και ανανέωση για τον Νεϊμάρ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Νεϊμάρ βρέθηκε εχθές (21/12) στο Μπέλο Οριζόντε, όπου θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί από τον γιατρό της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ, ενώ δημοσιεύματα στην Βραζιλία, αναφέρουν ότι ο 33χρονος επιθετικός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Σάντος για για έξι μήνες.

Υπενθυμίζεται, ότι παρά τον τραυματισμό στον μηνίσκο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός «έσφιξε τα δόντια» και συνέβαλε καταλυτική στην παραμονή της ιστορικής ομάδας στην Α` κατηγορία, με πέντε γκολ και μια ασίστ στους τελευταίους τέσσερις αγώνες του Μπραζιλέιραο, με την Σάντος να καταλαμβάνει την 12η θέση της τελικής βαθμολογίας και να εξασφαλίζει την «σωτηρία» της.

Μετά από την επέμβαση, ο Νεϊμάρ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου και δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο γήπεδο μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Αλλά με ποια ομάδα θα συμβεί αυτό; Με το συμβόλαιό του να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου με την ομάδα των παιδικών του χρόνων, η αγωνία δεν θα πρέπει να διαρκέσει πολύ, καθώς ο διεθνής Βραζιλιάνος (128 συμμετοχές, 79 γκολ) αναμένεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του για έξι μήνες.

Οι διοικούντες τον σύλλογο είναι αισιόδοξοι και ο παίκτης θέλει να παραμείνει σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να δώσει στον εαυτό του κάθε ευκαιρία να κληθεί από τον Κάρλο Αντσελότι και να παίξει στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο πίσω στη Βραζιλία», είπε ο Νεϊμάρ κατά την διάρκεια μιας εκπομπής του τραγουδιστή Τιαγκίνιο.

Πηγή: ΑΠΕ

