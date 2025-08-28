Champions League: Δείτε LIVE την κλήρωση για τη League Phase – Κόντρα σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση από το Μονακό την κλήρωση της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League για τη σεζόν 2025/2026, στην οποία θα συμμετέχει και ο πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός (3ο γκρουπ).

Δείτε LIVE:

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή της περασμένης σεζόν. Οι 36 συμμετέχουσες ομάδες χωρίζονται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, βάσει του συντελεστή της ατομικής τους κατάταξης, με την κάτοχο του τροπαίου της διοργάνωσης (Παρί Σεν Ζερμέν) να είναι επικεφαλής στο Γκρουπ 1.

Ξεκινώντας από εκεί τα μπαλάκια θα κληρώσουν οκτώ αντιπάλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

  1. Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ, με έναν εντός έδρας και έναν εκτός έδρας αγώνα απέναντι σε ομάδες από κάθε γκρουπ που ορίζονται από το λογισμικό.
  2. Δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από τις ίδιες ομοσπονδίες.
  3. Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια ομοσπονδία.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για όλες τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα ζευγάρια, ενώ το πρόγραμμα των αγώνων με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης θα ανακοινωθεί το αργότερο έως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Οι 36 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη League Phase του Champions League είναι οι ακόλουθες:

  • Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιουκάστλ, Τότεναμ (κάτοχος Europa League)
  • Αζερμπαϊτζάν: Καραμπάγκ
  • Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Κλαμπ Μπριζ
  • Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Μπορούσια Ντόρτμουντ
  • Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό
  • Δανία: Κοπεγχάγη
  • Ελλάδα: Ολυμπιακός
  • Ισπανία: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ
  • Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους
  • Καζακστάν: Καϊράτ Αλμάτι
  • Κύπρος: Πάφος
  • Νορβηγία: Μπόντο Γκλιμτ
  • Ολλανδία: Άγιαξ, Αϊντχόφεν
  • Πορτογαλία: Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, Μπενφίκα
  • Τσεχία: Σλάβια Πράγας
  • Τουρκία: Γαλατασαράι

Τα γκρουπ δυναμικότητας

  • 1ο γκρουπ: Παρί, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
  • 2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπενφίκα, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπριζ
  • 3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν. Άγιαξ, Νάπολι, Σπόριτνγκ Λισαβόντας, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ
  • 4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατάσαραϊ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νιούκαστλ, Πάφος, Καϊράτ

 

Οι ημερομηνίες της League Phase

Η 1η αγωνιστική έχει οριστεί για το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η 8η και τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

  • 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική
  • 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική
  • 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική
  • 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική
  • 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική
  • 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική
  • 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική
  • 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για την διαδικασία:

