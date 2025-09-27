Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ρεκόρ Χάρι Κέιν – 4-0 την Βέρντερ Βρέμης

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-0 τη Βέρντερ Βρέμης στην «Allianz Arena» και συνεχίζει αήττητη στη Bundesliga, έχοντας το απόλυτο των 15 βαθμών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα του Μονάχου έδειξε την ανωτερότητά της από το ξεκίνημα και με συνοπτικές διαδικασίες «καθάρισε» το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και έφτασε τα 15 γκολ στη φετινή σεζόν, πριν καν μπει ο Οκτώβριος. Ο Άγγλος επιθετικός κατέρριψε και ένα σπουδαίο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν, επίδοση που τον καθιστά τον ταχύτερο παίκτη που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Μέχρι σήμερα, την καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι είχαν χρειαστεί 105 αγώνες για να πετύχουν 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την επίδοσή του, ο Κέιν κατάφερε να ξεπεράσει και τους δύο, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα των Βαυαρών.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

Μάιντς – Ντόρτμουντ 27/9

Βόλφσμπουργκ – Λειψία 27/9

Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν 27/9

Χαϊντενχάιμ – Άουγκσμπουργκ 27/9

Γκλάντμπαχ – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9

Φράιμπουργκ – Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία – Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο 28/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)