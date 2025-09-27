Bundesliga: Εύκολα το «5 στα 5» η Μπάγερν με ρεκόρ Χάρι Κέιν – 4-0 την Βέρντερ Βρέμης

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπάγερν Μονάχου, Bundesliga, Χάρι Κέιν

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-0 τη Βέρντερ Βρέμης στην «Allianz Arena» και συνεχίζει αήττητη στη Bundesliga, έχοντας το απόλυτο των 15 βαθμών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα του Μονάχου έδειξε την ανωτερότητά της από το ξεκίνημα και με συνοπτικές διαδικασίες «καθάρισε» το παιχνίδι.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Χάρι Κέιν, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και έφτασε τα 15 γκολ στη φετινή σεζόν, πριν καν μπει ο Οκτώβριος. Ο Άγγλος επιθετικός κατέρριψε και ένα σπουδαίο ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν, επίδοση που τον καθιστά τον ταχύτερο παίκτη που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Μέχρι σήμερα, την καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι είχαν χρειαστεί 105 αγώνες για να πετύχουν 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την επίδοσή του, ο Κέιν κατάφερε να ξεπεράσει και τους δύο, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα των Βαυαρών.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

  • Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
  • Μάιντς – Ντόρτμουντ 27/9
  • Βόλφσμπουργκ – Λειψία 27/9
  • Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν 27/9
  • Χαϊντενχάιμ – Άουγκσμπουργκ 27/9
  • Γκλάντμπαχ – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9
  • Φράιμπουργκ – Χοφενχάιμ 28/9
  • Κολωνία – Στουτγκάρδη 28/9
  • Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο 28/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

  1. Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
  2. Ντόρτμουντ 10
  3. Λειψία 9
  4. Κολωνία 7
  5. Ζανκτ Πάουλι 7
  6. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6
  7. Φράιμπουργκ 6
  8. Στουτγκάρδη 6
  9. Χοφενχάιμ 6
  10. Ουνιόν Βερολίνου 6
  11. Λεβερκούζεν 5
  12. Βόλφσμπουργκ 5
  13. Μάιντς 4
  14. Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.
  15. Αμβούργο 4
  16. Άουγκσμπουργκ 3
  17. Γκλάντμπαχ 2
  18. Χαϊντενχάιμ 0

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:35 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε 2-1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης… καθάρισε σε 8 λεπτά και αποθεώθηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση, οδηγώντας την Μπενφίκα σε πολύτιμη νίκη...
01:05 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους προέδρους για την άμεση βοήθεια στο playmaking»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Super Cup, επικρατώντας της Κ...
23:09 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Με επίδειξη δύναμης οι «ερυθρόλευκοι» στον τελικό του Super Cup

Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό Super Cup της Ιστορίας του προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας ...
19:39 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup οι Πατρινοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Προμηθέας ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου χρονικά ημιτελικού για το 6ο Super Cup απέναντι ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος