Bundesliga 2: Το ματς της χρονιάς στο Νυρεμβέργη – Βόλφσμπουργκ, από το 0-2 στο 3-2 και το απίθανο 4-4 στο 90+9′!

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Αν κάποιος έφευγε από το «Μαξ Μόρλοκ Στάντιον» πριν από το τελευταίο σφύριγμα, θα έχανε το μισό έργο.

Σε μια αναμέτρηση που τα είχε όλα, Νυρεμβέργη και Βόλφσμπουργκ προσέφεραν στο κοινό ένα ματς-έπος, με συνολικά οκτώ γκολ, διαρκείς ανατροπές και ένα φινάλε ακατάλληλο για… καρδιακούς.

Οι «λύκοι» μπήκαν στο γήπεδο με άγριες διαθέσεις και προηγήθηκαν 2-0 μέσα στο πρώτο ημίωρο, χάρη στα γκολ του Χάουκε Βαλ στο 12′ και του Ντάμαρ στο 29′. Είχαν, μάλιστα, προηγουμένως γλιτώσει από μια φάση που θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο της χρονιάς στη Bundesliga 2.

Ο Γκέρχαρντ είδε το κοντινό σουτ του να σταματά στον Ράιχαρτ, η κεφαλιά του στη συνέχεια βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και, στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Ρίσε επιχείρησε νέο πλασέ, για να δει τον Ράιχαρτ να απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια πάνω στη γραμμή!

Το δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, έφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε επέστρεψε αποφασισμένη να αλλάξει την ιστορία του αγώνα και το έκανε με τρόπο εντυπωσιακό. Μέσα σε μόλις έντεκα λεπτά, πέτυχε τρία γκολ, με τον Σκόμπελ να σκοράρει δύο φορές και τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, Αλί Ζόμα, να προσθέτει το δικό του τέρμα.

Από το 0-2 στο 3-2, το παιχνίδι είχε γυρίσει ανάποδα. Όσοι πίστεψαν ότι είχαν δει το καλύτερο μέρος της αναμέτρησης, δεν είχαν υπολογίσει πως το πραγματικό χάος θα ερχόταν στις καθυστερήσεις.

Στο 91ο λεπτό, ο Μπέσιο έκανε το 3-3, ενώ στο 96′, ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, έστειλε την ομάδα του μπροστά με 4-3, μετατρέποντας τις καθυστερήσεις σε πραγματικό θρίλερ.

Ωστόσο, οι παίκτες της Βόλφσμπουργκ δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Μπέσιο «χτύπησε» ξανά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμορφώνοντας το τελικό 4-4.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης