Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: «Αδιάσειστη» πρωτοπόρος με ανατροπή

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο ντέρμπι με την Ατλέτικο στη Βαρκελώνη γνωρίζοντας πως έπρεπε να απαντήσει άμεσα στο γκολ που δέχθηκε νωρίς, ώστε να μείνει σταθερά στην πρώτη θέση της La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ είδε τους Μαδριλένους να ανοίγουν το σκορ, όμως έβγαλε ξανά τον χαρακτήρα που την έχει συνοδεύσει όλη τη σεζόν και έφτασε σε καθαρή νίκη με 3-1, κρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε απόσταση τεσσάρων βαθμών.

Η Ατλέτικο χτύπησε πρώτη στο 19ο λεπτό, όταν ο Μολίνα έσπασε την αμυντική γραμμή της Μπαρτσελόνα και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπαένα, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα τον Γκαρθία για το 0-1. Η Μπάρτσα όμως δεν άργησε να βρει ρυθμό και ανέβασε την έντασή της σε κάθε μέτρο του γηπέδου, ψάχνοντας την άμεση ισοφάριση.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 26’, όταν ο Πέδρι έβγαλε μία «χειρουργική» κάθετη πάσα και ο Ραφίνια πέρασε τον Όμπλακ για να στείλει την μπάλα σε κενή εστία και να κάνει το 1-1. Η Μπαρτσελόνα είχε στη συνέχεια την ευκαιρία να γυρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Λεβαντόφσκι εκτέλεσε άστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Όλμο, ενώ λίγο αργότερα ο Όμπλακ απέκρουσε δύσκολη κεφαλιά του Πολωνού.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Φλικ συνέχισε να έχει τον έλεγχο και κρατούσε την Ατλέτικο μακριά από τις φάσεις. Η πίεση κορυφώθηκε στο 65’, όταν η μπάλα έφτασε στα πόδια του Όλμο μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε τη φάση με ιδανικό αριστερό σουτ, γράφοντας το 2-1 και ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Από εκείνο το σημείο, η Μπαρτσελόνα διαχειρίστηκε σωστά τον ρυθμό και δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, πέρα από ένα ωραίο προσωπικό σόλο του Αλμάδα που κατέληξε άουτ. Στις καθυστερήσεις, ο Φεράν Τόρες βρέθηκε στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας και έκανε το 3-1, κλειδώνοντας ένα σημαντικό τρίποντο που κρατά τους «Μπλαουγκράνα» σταθερά στην κορυφή.

Μπαρτσελόνα: Τζ. Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Μπαλντέ, Πέδρι (74′ Κασαδό), Ε. Γκαρθία, Όλμο (68′ Ράσφορντ), Γιαμάλ, Ραφίνια (74′ Φερνάντεθ), Λεβαντόφσκι (67′ Τόρες)
Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Μολίνα, Χιμένες, Λανγκλέ, Χάντσκο, Καρντόσο (14′ Κόκε), Μπάριος, Σιμεόνε (62′ Σόρλοτ), Μπαένα (62′ Αλμάδα), Γκονζάλεθ (46′ Γκάλαχερ), Άλβαρες

02:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

