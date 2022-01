Australian Open: Διακοπή του τελικού Ναδάλ – Μεντβέντεφ λόγω… εισβολής

Ένας άνδρας αποφάσισε να εισβάλλει κρατώντας ένα πανό και να διακόψει τον τελικό του Australian Open μεταξύ του Ράφαελ Ναδάλ και του Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο άνδρας μπήκε στον αγωνιστικό από την πλευρά του Ρώσου τενίστα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί για την παράνομη κράτηση των προσφύγων από τις αυστραλιανές αρχές. Οι άνδρες ασφαλείας τον έβγαλαν έξω σηκωτό για να συνεχιστεί γρήγορα ο αγώνας.

Some bozo just jumped out of the stands onto the court (probably about three meters), got dragged out.#AusOpen pic.twitter.com/u4xzjTaIEf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 30, 2022