Η Ισπανία στέλνει στη Eurovision τον “κλώνο” της Φουρέιρα

Ο εθνικός τελικός της Ισπανίας για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision πραγματοποιήθηκε χθες στη Βαλένθια και νικήτρια ήταν η 30χρονη Chanel με το τραγούδι «SloMo».

Οι χρήστες του Twitter εντόπισαν πολλές ομοιότητες στη σκηνική εμφάνιση της Ισπανίδας με την Ελένη Φουρέιρα, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2018 με το τραγούδι «Fuego», καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

chanel es un intento de replicar eleni foureira i said what i said #BenidormFest

— 𝐔𝐗𝐈𝐀 (@uxiatr) January 29, 2022