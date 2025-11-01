Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Πέρασε από το Περιστέρι με Παντελίδη και Αντονίσε

Οι «συνήθεις ύποπτοι» της Κηφισιάς (Τεττέη-Παντελίδης)… χτύπησαν και στο Περιστέρι. Η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο, στο δεύτερο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League, επέστρεψε στα «τρίποντα» έπειτα από τρεις αγωνιστικές, ενώ παράλληλα δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να πανηγυρίσουν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους. Παντελίδης – ύστερα από… σόλο και σουτ του Τεττέη – και Αντονίσε ήταν οι σκόρερ των φιλοξενούμενων στο 52′ και 56′, ενώ για τους Περιστεριώτες μείωσε ο Τσαντίλας στο 80′.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, σιγά-σιγά η Κηφισιά πήρε την πρωτοβουλία και παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, με σωστή κυκλοφορία κυριάρχησε και ήταν η ομάδα που είχε τις πιο σημαντικές ευκαιρίες στο μισό του αγώνα. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι δεν ήταν καθόλου απειλητικοί προς την εστία του Ραμίρες, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος των 45 λεπτών ήταν… θεατής της αναμέτρησης.

Η Κηφισιά απείλησε στο 28′ με την κεφαλιά του Τεττέη να φεύγει λίγο άουτ, στην πρώτη αξιόλογη φάση για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο πρώτο μέρος. Νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 35′ με το βολέ του Πόμπο να στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Η κορυφαία ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στην Κηφισιά και σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χουτεσιώτη να κάνει σπουδαία απόκρουση σε κόρνερ στο σουτ του Σόουζα μέσα από την περιοχή.

Με το… καλησπέρα στο β’ μέρος κι ενώ οι γηπεδούχοι φάνηκε να «πατούν» καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, οι «συνήθεις ύποπτοι» της Κηφισιάς «χτύπησαν» και πάλι. Από την εξαιρετική προσπάθεια του Τεττέη, ο οποίος πήρε τη μπάλα από τη μεσαία γραμμή κι αφού απέφυγε δύο αντιπάλους με δυνατό σουτ νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη, αλλά στο «ριμπάουντ» ο Παντελίδης ήταν εκεί και με προβολή «έγραψε» το 1-0 στο 52′.

Το σουτ του Μίχορλ στο 61′, που έφυγε λίγο άουτ, συνιστούσε τη δεύτερη τελική του Ατρόμητου μετά από μία ώρα αγώνα! Τρία λεπτά μετά οι Περιστεριώτες μείωσαν σε 2-1 με την κοντινή προβολή του Τσαντίλα, μόνο που το γκολ δε μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης από το VAR (οφσάιντ ο σκόρερ).

Οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για όλα στη συνέχεια και στο 76′ έφτασαν κοντά στη μείωση του σκορ, αλλά ο Αϊτόρ αστόχησε από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Τελικά τα κατάφεραν στο 80′ με τον Τσαντίλα, ο οποίος με προβολή και από κανονική θέση (αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ) έβαλε ξανά τον Ατρόμητο στο ματς (2-1).

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και πλέον, τα πράγματα για τον Λεωνίδα Βόκολο και την ομάδα του δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο…

Διαιτητής: Α. Ευαγγέλου

Κίτρινες: Μπάκου – Βιγιαφάνες, Παντελίδης, Τεττέη

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Καραμάνης (71′ Φαν Βερτ), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντες, Μουτουσαμί, Μίχορλ (85′ Τσιγγάρας), Παπαδόπουλος, Γιουμπιτάνα (71′ Αϊτόρ), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (46′ Τσαντίλας)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λαρουσί (82′ Μαϊντάνα), Ποκόρνι (82′ Μποτία), Σόουσα, Σιμόν, Βιγιαφάνες (60′ Αμάνι), Εμπο, Αντονίσε (66′ Πέτκοφ), Πόμπο, Παντελίδης (82′ Τζίμας), Τεττέη