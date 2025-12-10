Αταμάν: «Χωρίς Οσμάν και Χολμς με Αρμάνι»

  • Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Οσμάν δεν θα αγωνιστεί αύριο κόντρα στην Αρμάνι, ενώ για τον Χολμς ελπίζει να ενσωματωθεί την επόμενη εβδομάδα.
  • Ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε το παιχνίδι «ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην EuroLeague», τονίζοντας πως η Αρμάνι έχει «πολύ καλό ρόστερ».
  • Ο Αταμάν υπογράμμισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός «να παίξει επιθετικά και σωστό μπάσκετ για να πάρει τη νίκη», ενώ σχολίασε και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για το Μιλάνο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι αύριο Πέμπτη (13/12, 21:30) στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague. O προπονητής των «πρασίνων» εξήγησε πως δεν υπολογίζει στον Οσμάν και στον Χολμς, ενώ ελπίζει για την ενσωμάτωση του δεύτερου την επόμενη εβδομάδα.

O Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» τόνισε: «Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην EuroLeague. Η Αρμάνι έχει πολύ καλό ρόστερ, που μπορεί να είναι ανταγωνιστικό για το Final Four. Αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά στα τελευταία παιχνίδια έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι. Ο Λεντέι, ο Νίμπο, ο Σιλντς και με εμάς νομίζω και ο Γκούντουριτς. Έχουμε κι εμείς καλό ρόστερ, πρέπει να παίξουμε επιθετικά και σωστό μπάσκετ για να πάρουμε τη νίκη. Έχει πολύ καλή ομάδα και είναι σε καλή θέση βαθμολογικά.

Αναφορικά με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι, σχολίασε: «Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η ομάδα. Ο Ποέτα ήταν βοηθός του Μεσίνα για μεγάλο διάστημα. Δεν μπορείς να αλλάξει πολλά. Και είναι έξυπνος προπονητής. Δεν μπορεί να πάρει μια ομάδα και ξαφνικά να τα αλλάξει όλα. Είναι κακό για την ομάδα. Ο Ποέτα επίσης είναι τυχερός γιατί επέστρεψαν οι τραυματίες, ξέρει τα συστήματα, ξέρει την ομάδα, έχει δουλέψει με τον Μεσίνα. Ο οποίος μαζί με τον Ζέλικο είναι οι καλύτεροι προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Έχει μάθει πολλά από τον Μεσίνα και τώρα θα βάλει πολλές από τις ιδέες του και θα δώσει και κίνητρο στους παίκτες του.

Άλλαξε λίγο το rotation της ομάδας, όπως με την περίπτωση του Ντάνστον. Οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια, όμως, όχι οι προπονητές και αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Χάσαμε πολλά παιχνίδια όταν παίζαμε χωρίς σέντερ και όταν πήραμε σέντερ, παίξαμε πολύ καλύτερα και κάναμε τέσσερις σερί νίκες. Μετά κάναμε ένα κακό ματς και χάσαμε. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι, πήραμε αποφάσεις, αλλά οι παίκτες κρίνουν το αποτέλεσμα».

Τέλος, σχετικά με την κατάσταση των Οσμάν και Χολμς, ο coach επισήμανε: «Δυστυχώς ο Οσμάν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, πονάει ακόμα. Ο Χολμς ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Και είναι σημαντικό να είναι έτοιμος για να παίξει καλά. Πρέπει πρώτα να προπονηθεί καλά 2-3 φορές και μετά να μπει να παίξει».

Πηγή: ΑΠΕ

