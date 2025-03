Άνετη πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στο Indian Wells

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την πορεία του στο Indian Wells, που διεξάγεται στην Καλιφόρνια, καθώς επικράτησε άνετα του Βραζιλιάνου, Τιάγκο Ουάϊλντ (Νο 91 στον κόσμο) με 6-2, 6-4.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε αποφασισμένος στο γήπεδο και με breaks στο δεύτερο και στο όγδοο game, πήρε το πρώτο σετ με 6-2, μετά από μόλις 34 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Βραζιλιάνος τενίστας ήταν πιο ανταγωνιστικός και κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του μέχρι και το 5-4, όμως σ’ εκείνο το χρονικό σημείο ο «Tsitsifast» έκανε break κι έφθασε στην νίκη, μετά από 54 λεπτά.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, θα είναι ο Ιταλός, Ματέο Μπερετίνι (Νο 29), ο οποίος νίκησε με 6-2, 7-6(2) τον Αυστραλό, Κρίστοφερ Ο’ Κόνελ (Νο 75).

