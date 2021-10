Άγκνες Τιρόπ: Συνελήφθη ο σύζυγος της αθλήτριας ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της

Παγκόσμιο σοκ προκάλεσε την Τετάρτη η είδηση ότι η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Άγκνες Τιρόπ, βρέθηκε δολοφονημένη. Η 25χρονη δρομέας μεγάλων αποστάσεων βρέθηκε νεκρή στην πόλη Ίτεν της Κένυας, σε ένα προπονητικό κέντρο για κορυφαίους αθλητές.

Η αστυνομία της Κένυας προχώρησε την Πέμπτη στη σύλληψη του συζύγου της, Άγκνες Τιρόπ, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπόθεσης, ο σύζυγος της κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ στα 10χλμ, Εμμάνουελ Ρότιτς, κρατήθηκε στην πόλη Μομπάσα και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες.

«Ο σύζυγος της Άγκνες Τιρόπ συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να ταξιδέψει σε μια γειτονική χώρα για να αποφύγει τη δικαιοσύνη», ανέφερε η αστυνομία.

The prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old world 5,000m record holder Agnes Tirop, has been arrested. Ibrahim Rotich, who was in a relationship with the athlete was arrested moments ago in Changamwe, Mombasa county, as he tried to flee to a neighboring pic.twitter.com/G2OrhlaM8X

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) October 14, 2021