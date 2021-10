Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό: Δολοφονήθηκε η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Άγκνες Τίροπ

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι η Ολυμπιονίκης Άγκνες Τζέμπετ Τίροπ βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα μαχαιρωμένη από τον σύζυγό της.

Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωση η ομοσπονδία Στίβου της Κένυας.

Η Κενυάτισσα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 10.000 μέτρα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2017 και του 2019 και πήρε την τέταρτη θέση στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ, η 25χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι της στην πόλη Ίτεν και οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως δράστης είναι ο άντρας της.

Η Τίροπ εντοπίστηκε νεκρή πριν από μερικές ώρες και έφερε τραύματα στη θωρακική περιοχή.

Scene where Kenyan athlete Agnes Tirop’s body was found with stab wounds in Iten, Elgeyo Marakwet County. pic.twitter.com/0NWY93gcHG

— Tony Anelka (@tonyanelka) October 13, 2021