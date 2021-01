Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και η μορφή του έχει αποτυπωθεί σε περισσότερα από 400 γκράφιτι σε 30 χώρες.

Λογικό και αναμενόμενο... Ο "Κόμπε" ήταν ένας από τους αθλητές που λατρεύτηκε όσο λίγοι με τον θάνατό του πριν από έναν χρόνο να προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Η ανταπόκριση του κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του ήταν τεράστια. Και 364 ημέρες μετά, σε 30 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν κάνει την εμφάνισή τους περισσότερα από 400 γκράφιτι αφιερωμένα στον Black Mamba.

400+ Kobe Bryant and Gigi murals in over 30 countries. Kobe left such an impact on so many people's lives.

RIP Mamba. 🙏🐍pic.twitter.com/iZULfIUvMI