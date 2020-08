Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter με αφορμή τα γενέθλια που θα είχε ο πατέρας του εάν βρισκόταν στη ζωή.

“Ξέρω ότι είσαι στον Παράδεισο υπερήφανος και χαμογελάς. Χρόνια Πολλά μπαμπά”, ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την ανάρτησή του ο ο Greek Freak.

Δείτε την ανάρτηση:

I know you are in Heaven proud and smiling down! 🙏🏽❤️ Happy Birthday Daddy. pic.twitter.com/74kzk2ckMG