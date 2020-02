Πολλές συζητήσεις στα social media ειδικά από πλευράς Αμερικανών προκάλεσε η ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από την τραγουδίστρια Chaka Khan πριν την έναρξη του All-Star Game στο Σικάγο.

H ερμηνεία της θεωρήθηκε από πολλούς αμφιλεγόμενη με συνέπεια να συγκεντρώσει αρνητικά σχόλια. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό πως στη σελίδα της στη Wikipedia υπήρξε τροποποίηση με αρκετά αρνητικό τρόπο καθώς το βιογραφικό της ανέφερε πως: "Khan was asked to sing the National Anthem at the 2020 NBA All-Star Game. The general reaction to Khan’s performance was worse than Fergie".