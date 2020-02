Ο διαιτητής του τελικού του Australian Open μπήκε στο «στόχαστρο» του Νόβακ Τζόκοβιτς στη διάρκεια του δεύτερου σετ.

Ο 32χρονος Σέρβος τενίστας αρχικά έλαβε «προειδοποίηση» από τον Γάλλο διαιτητή Damien Dumusois επειδή καθυστέρησε να σερβίρει και στη συνέχεια άλλη μία «προειδοποίηση» οδήγησε τον Τζόκοβιτς απευθείας σε δεύτερο σερβίς και τελικά απώλεια του game, κάτι που έκανε έξαλλο τον Τζόκοβιτς.

Ο «Νόλε» πλησιάζοντας προς την θέση του ακούμπησε πολλές φορές τα παπούτσια του διαιτητή και η κάμερα τον έπιασε να λέει στον διαιτητή «μπράβο, έγινες διάσημος. Ειδικά με το δεύτερο (σ.σ εννοεί τη δεύτερη προειδοποίηση). Σπουδαία δουλειά».

