Τα αίματα άναψαν στο γήπεδο χθες το βράδυ στον αγώνα μεταξύ των Knicks με τους Grizzlies.

Ενώ στο χρονόμετρο είχαν μείνει μόνο 48 δευτερόλεπτα, και το σκορ ήταν 127-106, ο Elfrid Payton έσπρωξε τον Jae Crowder, έπειτα από την κίνηση του Crowder, του οποίου η ομάδα είχε προβάδισμα 18 πόντων, να κλέψει μια πάσα από τον Julius Randle, και ήταν έτοιμος να σουτάρει για τρίποντο.

Ο Crowder έπεσε στο παρκέ και όταν σηκώθηκε ξεκίνησε ο καβγάς.

Almost had a fight break out at Madison Square Garden between Knicks and Grizzlies. Elfrid Payton shoves Jae Crowder on a 3-pointer with about 50 seconds left and Grizz up 124-106. He'll be hearing from NBA. pic.twitter.com/65kSzOHClc