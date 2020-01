Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 102-106 έπειτα από ένα επικό ματς που πήγε στην παράταση έπειτα από τρίποντο που σημείωσε ο Νικ Καλάθης.

Με τους Ρώσους να προηγούνται 89-86 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης η μπάλα έφτασε στα χέρια του αρχηγού του «τριφυλλιού» που με τρίποντο ισοφάρισε σε 89-89.

Seconds on the clock, on the brink of a loss! @Nick_Calathes15 DOES IT AGAIN, this time to force OT! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PVJkTjNlUS