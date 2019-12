Σε κανέναν ποδοσφαιριστή δεν αρέσει να χάνει, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχασε τον πρώτο του τελικό από το 2013 και φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του. Μετά την ήττα από την Λάτσιο με 3-1 στο ιταλικό Super Cup, ο άσος της Γιουβέντους επέτρεψε στους υπεύθυνους να περάσουν στον λαιμό του το μετάλλιο του φιναλίστ, αλλά το έβγαλε αμέσως φανερά δυσαρεστημένος από το τελικό αποτέλεσμα.

Ronaldo is not a fan of being second 🥈🙅‍♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT