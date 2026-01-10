Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος εκπροσώπου εταιρείας για περιβαλλοντική ρύπανση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος εκπροσώπου εταιρείας για περιβαλλοντική ρύπανση

Δικογραφία σε βάρος 42χρονου ημεδαπού, ιδιοκτήτη εταιρείας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, σύμφωνα με την έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι τον Ιούνιο του 2025, ο 42χρονος, ως ιδιοκτήτης και οδηγός Ι.Χ. φορτηγού, με τη συνδρομή τρίτου ατόμου, προχώρησε σε ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και μπαζών ανακαινίσεων, τα οποία μετέφερε στο όχημά του.

Αντί να τα παραδώσει σε νόμιμα αδειοδοτημένη μονάδα για διαχείριση και ανακύκλωση, τα εγκατέλειψε σε περιοχή προκαλώντας ρύπανση.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας, προκάλεσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, καθιστώντας την περιοχή ακατάλληλη για τις προοριζόμενες χρήσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο RSV απειλεί τους ηλικιωμένους-Νέα δεδομένα για τον εμβολιασμό

3 συμπτώματα που «ψιθυρίζουν» και 1 που «φωνάζει» ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία σας, σύμφωνα με αγγειοχειρουργό

Δήμος προσλαμβάνει 37 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Δημοσιονομική υπεραπόδοση το 2025 με πρωτογενές πλεόνασμα άνω του στόχου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:11 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αργολίδα: 5 συλλήψεις έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς 

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 9 Ι...
11:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη για 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη – Διέμενε στο σπίτι 24χρονου που την βίαζε και της έδινε ναρκωτικά 

Εξιχνιάστηκε περίπτωση αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων στη Θεσσαλονίκη. Για τη...
11:37 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Καρέ καρέ οι κινήσεις διαρρήκτη σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στα Χανιά 

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις διαρρήκτη σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στα Χανιά τ...
11:29 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός από την Περιφέρεια Αττικής για το νερό της Αίγινας

Συναγερμός έχει σημάνει για το νερό της Αίγινας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι