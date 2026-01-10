Φρίκη για 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη – Διέμενε στο σπίτι 24χρονου που την βίαζε και της έδινε ναρκωτικά 

Εξιχνιάστηκε περίπτωση αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

