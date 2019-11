Στο ματς με την ΤΣΣΚΑ ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, όμως... ξεπέρασε τον εαυτό του με τα «γαλλικά» στους παίκτες να πέφτουν «βροχή».

Δείτε το βίντεο

Obradovic: “Fuck you everybody. Fuck you Gigi Datome. Shame on you” pic.twitter.com/VLAlgadlX4