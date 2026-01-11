Τραγωδία στην Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 27χρονο Στέλιο που έπεσε σε χαράδρα – Προφητική η τελευταία του ανάρτηση 

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο κυνηγό, που έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε χαράδρα στην Κρήτη, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου. Προφητική ήταν η τελευταία ανάρτηση του άτυχου νέου, που παρά τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στην περιοχή Καστρί της Βιάννου για την διάσωσή του, δυστυχώς, ανασύρθηκε νεκρός.

«Μια αστραπή ειν’ η ζωή και στ’ άναμα που κάνει ό,τι προλάβει ο άνθρωπος… τα υπόλοιπα τα χάνει», ήταν η τελευταία μαντινάδα που εμφανίζεται στον λογαριασμό του άτυχου Στέλιου στο Facebook, όπως μεταδίδει το Star.

Σε σοκ η οικογένειά του – Τι λέει ο αδελφός του

Παράλληλα, σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 27χρονου Στέλου Τσινάκη, με τον αδελφό του, να μη μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν.

«Τον ήξεραν τον δρόμο. Ήταν ο αδελφός μου… τέρμα. Έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα, μέχρι που μπήκα και τον είδα…» λέει στο Mega ο αδελφός του θύματος, ο οποίος μάλιστα λίγες ώρες μετά την τραγωδία ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα social media.

«Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…», έγραψε, όπως μετέδωσε το patris.gr.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ βρίσκονται στο νεκροτομείο απέξω και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί, καταλαβαίνετε. Ήταν μάγειρας σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου. Γινόταν ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδελφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», λέει από την πλευρά του φίλος της οικογένειας.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 27χρονο Στέλιο

Η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τον αποχαιρετούν σήμερα μέσα σε κλίμα οδύνης. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Άνω Βιάννου, όπως μεταδίδει το Cretalive.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Στέλιου εξέδωσαν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου και ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατόκαμπου και Καψάλων «Η Βίγλα».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βιάννου αναφέρει:

“Δυστυχώς σήμερα, μαύρο πέπλο σκέπασε την κοινωνία της Βιάννου με τον πρόωρο χαμό ενός νεότατου συγχωριανού μας, του Στέλιου Τσικνάκη του Εμμανουήλ και της Αμαλίας.

Ο Στέλιος, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του δραστηριότητα, το κυνήγι, βυθίζοντας σε οδύνη όλους όσους τον αγαπούσαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων&Νεανίδων Βιάννου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό του αγαπητού Στέλιου.

Ως σύλλογος, τιμούμε τη μνήμη του και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλη την οικογένεια, με την ελπίδα να βρουν τη δύναμη να αντέξουν αυτό το τραγικό συμβάν.

Ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη”.

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου για το χόμπι του, τη μεγάλη του αγάπη, το κυνήγι, σε μέρη που γνώριζε καλά στη Βιάννου της Κρήτης, σε ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί, μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 30 μέτρων. Αμέσως, σήμανε συναγερμός.

Πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές έσπευσαν στο σημείο. Τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Σε σοκ βρίσκονται οι άνθρωποί του που δεν μπορούν να πιστέψουν πώς το κυνήγι, η μεγάλη αγάπη του Στέλιου, στάθηκε η αιτία για να χάσει τη ζωή του.