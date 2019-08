Tον αγώνα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ενάντια στην Ιταλία, παρακολούθησε ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, εκφράζοντας τον θαυμασμό του - μέσω Twitter - για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Awesome to see the amazing @Giannis_An34 and the rest of the Greek National Team in action at OAKA area. Best of luck to Greece 🇬🇷 as the team heads to the basketball 🏀 World Cup with 2 @Bucks bringing that #NBA style. #HellasGotGame pic.twitter.com/Vp3jDbcevK