Το χριστουγεννιάτικο Q&A του Μίλτου Τεντόγλου: Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει ασταμάτητα τις προπονήσεις , με μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Τορούν της Πολωνίας.

Σε ένα διάλειμμα των προπονήσεών του ο Τεντόγλου πήρε μέρος σε ένα χριστουγεννιάτικο Q&A, και απάντησε με ξεχωριστό τρόπο σε ερωτήσεις όπως, τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, ποιο είναι το καλύτερο αλλά και το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχει λάβει, καθώς και ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι και τι θα μαγείρευε.