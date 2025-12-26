Το χριστουγεννιάτικο Q&A του Μίλτου Τεντόγλου: Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα

Σύνοψη από το

  • Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου, συνεχίζει ασταμάτητα τις προπονήσεις του, με μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Τορούν της Πολωνίας.
  • Σε ένα διάλειμμα από την εντατική προετοιμασία του, ο Τεντόγλου συμμετείχε σε ένα χριστουγεννιάτικο Q&A, απαντώντας σε προσωπικές και εορταστικές ερωτήσεις.
  • Μεταξύ άλλων, μίλησε για το τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, τα καλύτερα και χειρότερα χριστουγεννιάτικα δώρα, και ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου παίρνει κανείς δώρο τα Χριστούγεννα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει ασταμάτητα τις προπονήσεις , με μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη Τορούν της Πολωνίας.

Σε ένα διάλειμμα των προπονήσεών του ο Τεντόγλου πήρε μέρος σε ένα χριστουγεννιάτικο Q&A, και απάντησε με ξεχωριστό τρόπο σε ερωτήσεις όπως, τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, ποιο είναι το καλύτερο αλλά και το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχει λάβει, καθώς και ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι και τι θα μαγείρευε.

@segas.gr

Ενα διαφορετικό… Χριστουγεννιάτικο Q&A με τον Μίλτο Τεντόγλου #segas #athletics #werunwejumpwethrow

♬ πρωτότυπος ήχος – segas.gr

 

σχολίασε κι εσύ

