Ζάκυνθος: Κινητοποίηση για φωτιά κοντά σε σπίτια στους Αμπελόκηπους – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ζάκυνθος: Κινητοποίηση για φωτιά κοντά σε σπίτια στους Αμπελόκηπους – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε κατοικημένη περιοχή, στους Αμπελόκηπους, προς Αγριλιά, κοντά σε σπίτια, στη Ζάκυνθο.

Κοντά στο πύρινο μέτωπο βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Ζακύνθου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., που με την άμεση επέμβασή τους κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά σύμφωνα με την δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι φλόγες ξεκίνησαν από ένα οικόπεδο, πιθανώς από πεταμένο τσιγάρο, κάτι όμως που αναμένεται να επιβεβαιωθεί ή όχι από τις έρευνες της Πυροσβεστικής.

Παρότι ήταν καθαρισμένο το οικόπεδο, σε ένα σημείο υπήρχαν καλαμιές, με αποτέλεσμα λόγω των ανέμων οι φλόγες να πάρουν διαστάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:51 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες – Μπαράζ μηνυμάτων για εκκένωση 6 περιοχών, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν να θέσουν υπό...
16:45 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακα...
16:43 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται η περιοχή Συντερίνα – Νέο μήνυμα από το 112

Νέο μήνυμα εστάλη πριν από λίγο από το 112 για εκκένωση της περιοχής Συντερίνα, λόγω της φωτιά...
16:29 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της περιοχής Δημολάκι

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα. Σύμφωνα με τη νέα ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια