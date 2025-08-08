Ζάκυνθος: Κινητοποίηση για φωτιά κοντά σε σπίτια στους Αμπελόκηπους – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε κατοικημένη περιοχή, στους Αμπελόκηπους, προς Αγριλιά, κοντά σε σπίτια, στη Ζάκυνθο.

Κοντά στο πύρινο μέτωπο βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Ζακύνθου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., που με την άμεση επέμβασή τους κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά σύμφωνα με την δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι φλόγες ξεκίνησαν από ένα οικόπεδο, πιθανώς από πεταμένο τσιγάρο, κάτι όμως που αναμένεται να επιβεβαιωθεί ή όχι από τις έρευνες της Πυροσβεστικής.

Παρότι ήταν καθαρισμένο το οικόπεδο, σε ένα σημείο υπήρχαν καλαμιές, με αποτέλεσμα λόγω των ανέμων οι φλόγες να πάρουν διαστάσεις.